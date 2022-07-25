Минтруд хочет обязать руководство школ и больниц декларировать свои расходы

Минтруд подготовил законопроект, обязывающий руководителей государственных муниципальных учреждений декларировать свои расходы, сообщил 25 июля "Интерфакс". Также документ предполагает возможность контролировать их расходы, уточнило агентство.

В настоящее время Трудовой кодекс и закон о борьбе с коррупцией предписывают главам таких учреждений, и в том числе директорам школ и детсадов и главврачам больниц и поликлиник, декларировать свои доходы.

Как заявили в министерстве, предполагается, что сведения будут предоставляться как при заключении сделки, так и при ее оплате. При этом расширится список сведений о расходах, которые следует предоставлять. Так, в декларациях будет нужно указывать сведения о полученных кредитах на приобретение недвижимости, транспортных средствах, ценных бумагах и прочем, "если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга) (впоследствии сведения о погашении таких кредитов".

В середине мая Минтруд выступил за введение пятилетнего запрета на прием коррупционеров на госслужбу.