РЖД обязали убрать свалку на Обводном канале

Транспортная прокуратура Петербурга рассмотрела жалобу на несанкционированную свалку, образовавшуюся на углу набережной Обводного канала и Глухоозерского шоссе. Ответственным за складирование мусора признали подведомственную "Российским железным дорогам" Санкт-Петербург-Московскую дистанцию пути (ПЧ-10).

Как сообщает общественное движение "Зеленый фронт", земельный участок арендует ОАО "РЖД", в отношении которого возбудили дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). В свою очередь, начальнику ПЧ-10 вынесли представление о необходимости ликвидировать мусорные завалы на набережной.

фото: Зеленый фронт / YouTube (скриншот)