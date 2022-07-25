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РЖД обязали убрать свалку на Обводном канале

фото ЗакС политика РЖД обязали убрать свалку на Обводном канале

Транспортная прокуратура Петербурга рассмотрела жалобу на несанкционированную свалку, образовавшуюся на углу набережной Обводного канала и Глухоозерского шоссе. Ответственным за складирование мусора признали подведомственную "Российским железным дорогам" Санкт-Петербург-Московскую дистанцию пути (ПЧ-10).

Как сообщает общественное движение "Зеленый фронт", земельный участок арендует ОАО "РЖД", в отношении которого возбудили дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). В свою очередь, начальнику ПЧ-10 вынесли представление о необходимости ликвидировать мусорные завалы на набережной.

фото: Зеленый фронт / YouTube (скриншот)


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