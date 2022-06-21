В начале Обводного канала заметили две новых свалки

На четной стороне набережной Обводного канала экоактивисты из движения "Зеленый фронт" обнаружили две новых свалки. Речь идет о территории восточнее пересечения набережной с Глухоозерским шоссе. В зоне нежилой застройки экозащитники зафиксировали разрастающиеся горы из строительного мусора.

Лидер организации Сергей Виноградов констатирует усугубление проблемы "строяка", вывоз которого, по мнению активиста, находится в "серой зоне", и предрекает появление несанкционированных свалок из стройматериалов в скверах Центрального района.

В начале июня представители "Зеленого фронта" нашли свалку в непосредственной близости от Обводного канала: замусоренной оказалась железнодорожная насыпь, параллельная Фаянсовой улице.

фото: Зеленый фронт / YouTube (скриншот)