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Вишневский просит Потехину сохранить площадки ЛНМО в школах Адмиралтейского района

фото ЗакС политика Вишневский просит Потехину сохранить площадки ЛНМО в школах Адмиралтейского района

Петербургский депутат Борис Вишневский обратился к курирующей образование вице-губернатору Ирине Потехиной в связи с прекращением деятельности математической площадки "Лаборатория непрерывного математического образования" (ЛНМО) на базе трех городских школ. Парламентарий просит чиновницу найти способ сохранить в ближайшем учебном году научно-образовательные комплексы ЛНМО в школах Адмиралтейского района и продлить с некоммерческой организацией договоры аренды.

В противном случае, по мнению Вишневского, справедливость будет нарушена и способные дети из малообеспеченных семей потеряют доступ к научному образованию. Копию своего письма "яблочник" разместил в своем Telegram-канале.

Ранее под обращением в защиту ЛНМО, отправленным губернатору Александру Беглову, подписались сотни петербуржцев, включая несколько десятков мундепов. Они призвали главу города найти и выделить для всех образовательных площадок ЛНМО одно здание.

Подробнее о ситуации вокруг закрытия НКО с тридцатилетней историей, которой Смольный рекомендует вести образовательную деятельность на частной основе, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Потехина Ирина Петровна

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