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Володин заявил о необходимости закрепить в законопроекте о наружной рекламе поддержку российских компаний

фото ЗакС политика Володин заявил о необходимости закрепить в законопроекте о наружной рекламе поддержку российских компаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил 25 июля о необходимости включения в законопроект о едином рекламном операторе положения о поддержке российских компаний, сообщила пресс-служба ГД. При этом он счел нужным указать, что время зарегистрированных в недружественных странах компаний ушло.

"При подготовке законопроекта нужно сделать все, чтобы поддержать отечественные компании", — указал Володин. Он отметил, что все участники рекламного рынка должны быть зарегистрированы в России, потому что "обсуждаемый вопрос имеет отношение к персональным данным".

"Также это важно, поскольку реклама может быть использована для формирования мировоззрения и вмешательства во внутренние дела страны", — развил свою мысль спикер Госдумы. "А те, кто зарегистрирован в недружественных государствах, угрожающих России, должны понимать — их время ушло", — заключил он.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином рекламном операторе 15 июля. Единственный автор проекта Артем Кирьянов ("Единая Россия") обосновал необходимость новой нормы тем, что представители недружественных стран якобы способны использовать цифровые носители для трансляции гражданам недостоверных сведений.


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