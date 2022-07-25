За нападение на полицейского петербуржец получил условный срок

Московский райсуд Петербурга огласил приговор по делу об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ), передает 25 июля объединенная пресс-служба городских судов.

Перед судом предстал некий Александр Костин. По версии следствия, вечером 27 мая он в пьяном виде повздорил на Ленинском проспекте со старшим участковым уполномоченным 51-го ОП по Московскому району. Сотрудник правопорядка требовал от него проследовать в отдел полиции для разбирательств, на что Костин сперва выразил "в неприличной форме, в присутствии свидетелей" оценку личности оппонента как представителя власти, а затем стал оскорблять его.

"Далее, умышленно нанес [полицейскому] Л. не менее 1 удара рукой в область головы, схватил его за ворот куртки, притянув к себе, и нанес не менее 10 ударов коленом в область головы", — описала произошедшее судебная пресс-служба.

Суд учел раскаяние и признание вины Костиным, отсутствие судимостей и положительную характеристику с места работы, а также частичное возмещение им ущерба потерпевшему в размере 20 тысяч рублей и принесенные им извинения. В итоге подсудимому было назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также возмещение морального вреда потерпевшему в размере 50 тысяч рублей. Костин был освобожден из зала суда.

В начале июня Октябрьский райсуд Петербурга заменил реальным сроком условный приговор, вынесенный фигуранту "дворцового дела" Кириллу Богданову. Ему назначили четыре месяца колонии-поселения и отпустили, засчитав проведенное в СИЗО время.