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Житель Серпухова получил 13 лет колонии за взрыв у православной гимназии

фото ЗакС политика Житель Серпухова получил 13 лет колонии за взрыв у православной гимназии

Суд в подмосковном Серпухове огласил приговор 18-летнему Владиславу Струженкову, признанному виновным в организации взрыва у православной гимназии в местном женском монастыре, передает 25 июля ТАСС. Инцидент произошел в декабре 2021 года, в результате инцидента пострадали 12 человек.

"Суд признал виновным Струженкова по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК РФ (незаконные изготовление и оборот оружия) и путем частичного сложения наказаний назначил ему 13 лет лишения свободы c отбыванием наказания в колонии строгого режима", — приводит информагентство текст приговора осужденному.

Также суд назначил ему штраф в размере 205 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год.

Доводы Струженкова о том, что он сам в последний момент отказался от совершения преступления, суд счел не соответствующими истине. В качестве смягчающих обстоятельств он учел возраст подсудимого, его раскаяние и полное возмещение материального ущерба, а также наличие у него онкологического заболевания.

Прокурор ходатайствовал о назначении наказания Струженкову в виде 14 лет лишения свободы.

Взрыв прогремел утром 13 декабря 2021 года. В результате пострадали 12 человек, из которых большинство отказались от госпитализации. В больницу тогда доставили 15-летнего подростка и самого организатора взрыва, которому оторвало ногу.


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