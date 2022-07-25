Либерал-демократ предложил создать базу данных чиновников для слежки за их доходами

Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) выступил за создание единой базы госслужащих, с помощью которой государство могло бы мониторить их доходы и расходы, пишет 25 июля РИА Новости. По мысли парламентария, такая система могла бы заменить существующую, когда чиновники отчитываются об имуществе самостоятельно.

"Нужно просто раз и навсегда создать соответствующую базу данных чиновников в электронном виде <...> и контролировать их расходы и доходы. Если будут какие-то превышения расходов над доходами, <...> то контролирующий орган тогда должен будет принимать решение соответствующее. Но вот этой писаниной заниматься и указывать то, что и так известно, смысла в этом нет", — изложил агентству свою точку зрения депутат.

При этом Леонов допустил возможность составления чиновниками деклараций с целью их последующего обнародования. В то же время служащий сможет самостоятельном дать разрешение на такую публикацию, добавил он.

Ранее появилась информация о том, что Минтруд хочет обязать директоров школ и глав медучреждений отчитываться не только о своих доходах, но также и о расходах.