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Беглов разрешил ставить столики у нестационарных кафе

фото ЗакС политика Беглов разрешил ставить столики у нестационарных кафе

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в постановление правительства Петербурга о правилах благоустройства, разрешающие установку в 2022 году мебели у нестационарных летних кафе, сообщила 25 июля пресс-служба главы города.

Речь идет о столах, стульях, скамьях, креслах и прочей уличной мебели. До этого выставлять ее разрешалось только перед стационарными точками общепита, теперь же правило распространилось и на нестационарные.

"Постановление обеспечивает дополнительную поддержку предприятий общественного питания в условиях внешнего санкционного давления и направлено на создание условий устойчивого развития экономики Петербурга", — отметили в губернаторской пресс-службе.

Ранее Петербург раздал займы четырем компаниям на общую сумму более полумиллиарда рублей.


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