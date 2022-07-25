После слов Путина в Вологодской области увеличат производство иван-чая в полтора раза

До конца нынешнего года правительство Вологодской области намерено достичь увеличения производства иван-чая в полтора раза — с 200 до 300 тонн в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление губернатора Олега Кувшинникова перед подчиненными. Чиновник обратил внимание, что в Череповце базируется самое крупное в мире предприятие, выпускающее иван-чай.

"Меры господдержки, которые будут предоставлены и уже предоставлены предприятию, поскольку оно включено в состав резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Череповец", позволит создать конкурентный продукт для поставок не только во все крупные федеральные и региональные сети, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья", - произнес Кувшинников.

Губернатор намерен через профильное министерство добиться присвоения растению, которое служит основой для одноименного напитка, статуса сельхозпродукции.

Отметим, что про иван-чай заговорил на прошлой неделе президент Владимир Путин, подчеркивая его достоинства по сравнению с напитком Coca-Cola, производитель которого покинул российский рынок. Состав колы, по мнению главы государства, представляет собой "одну химию".