ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:23

После слов Путина в Вологодской области увеличат производство иван-чая в полтора раза

фото ЗакС политика После слов Путина в Вологодской области увеличат производство иван-чая в полтора раза

До конца нынешнего года правительство Вологодской области намерено достичь увеличения производства иван-чая в полтора раза — с 200 до 300 тонн в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление губернатора Олега Кувшинникова перед подчиненными. Чиновник обратил внимание, что в Череповце базируется самое крупное в мире предприятие, выпускающее иван-чай.

"Меры господдержки, которые будут предоставлены и уже предоставлены предприятию, поскольку оно включено в состав резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Череповец", позволит создать конкурентный продукт для поставок не только во все крупные федеральные и региональные сети, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья", - произнес Кувшинников.

Губернатор намерен через профильное министерство добиться присвоения растению, которое служит основой для одноименного напитка, статуса сельхозпродукции.

Отметим, что про иван-чай заговорил на прошлой неделе президент Владимир Путин, подчеркивая его достоинства по сравнению с напитком Coca-Cola, производитель которого покинул российский рынок. Состав колы, по мнению главы государства, представляет собой "одну химию".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама