ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:47

Смольный сообщил о выполнении за шесть месяцев двух третей годового плана по доходам

фото ЗакС политика Смольный сообщил о выполнении за шесть месяцев двух третей годового плана по доходам

За первые шесть месяцев 2022 года в бюджет Петербурга поступило 626 миллиардов рублей, что соответствует 70,3 % от запланированного годового объема поступлений, информирует 25 июля пресс-служба губернатора. Относительно того же периода годом ранее доходы выросли на 72,1 %, что соответствует 262 миллиардам рублей.

Как уточнили в Смольном, более 99 % прироста (261 миллиард рублей) поступило в бюджет за счет роста собственных доходов города. Больше половины (52,4 %) из них связаны с взиманием налога на прибыль организаций, еще более четверти (28,5 %) — со средствами от налога на доходы физлиц. Федеральный центр выделил Петербургу 15,2 миллиарда рублей.

В свою очередь, расходы городского бюджета в первом полугодии составили 365 миллиарда рублей. Это 37,5 % от уточненного плана, что на 8 % выше аналогичного показателя годом ранее.

"Значительную долю расходов составляют социально ориентированные отрасли: образование (104 миллиарда рублей), социальная политика (77 миллиардов рублей), здравоохранение (46 миллиардов рублей), развитие городской транспортной системы (41 миллиард рублей). Самый высокий процент исполнения — 46 % — зафиксирован в сфере социальной политики", — отметили в пресс-службе губернатора.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что "сейчас с бюджетом в Петербурге всё в порядке" и пообещал рекомендовать Беглову "отщипнуть" денег на "достойную площадку" для центра олимпийского резерва ROBBO.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама