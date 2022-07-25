Смольный сообщил о выполнении за шесть месяцев двух третей годового плана по доходам

За первые шесть месяцев 2022 года в бюджет Петербурга поступило 626 миллиардов рублей, что соответствует 70,3 % от запланированного годового объема поступлений, информирует 25 июля пресс-служба губернатора. Относительно того же периода годом ранее доходы выросли на 72,1 %, что соответствует 262 миллиардам рублей.

Как уточнили в Смольном, более 99 % прироста (261 миллиард рублей) поступило в бюджет за счет роста собственных доходов города. Больше половины (52,4 %) из них связаны с взиманием налога на прибыль организаций, еще более четверти (28,5 %) — со средствами от налога на доходы физлиц. Федеральный центр выделил Петербургу 15,2 миллиарда рублей.

В свою очередь, расходы городского бюджета в первом полугодии составили 365 миллиарда рублей. Это 37,5 % от уточненного плана, что на 8 % выше аналогичного показателя годом ранее.

"Значительную долю расходов составляют социально ориентированные отрасли: образование (104 миллиарда рублей), социальная политика (77 миллиардов рублей), здравоохранение (46 миллиардов рублей), развитие городской транспортной системы (41 миллиард рублей). Самый высокий процент исполнения — 46 % — зафиксирован в сфере социальной политики", — отметили в пресс-службе губернатора.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что "сейчас с бюджетом в Петербурге всё в порядке" и пообещал рекомендовать Беглову "отщипнуть" денег на "достойную площадку" для центра олимпийского резерва ROBBO.