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Муниципал 17:09

В Купчино заметили новый случай борьбы с мусором с помощью фотошопа

фото ЗакС политика В Купчино заметили новый случай борьбы с мусором с помощью фотошопа

Жительница муниципалитета "Купчино" Любовь Макарова второй раз за месяц рассказала, что местные чиновники отчитались об уборке мусора, хотя тот остался на своем месте.

Макарова описала в паблике "Новости Купчино" свой очередной опыт обращения на портал "Наш Санкт-Петербург". Больше года назад, 28 июня 2021 года, жительница сообщила там о куске железобетона, который валялся у дома 42/6 по улице Будапештской. Почти через год, в начале июня,  власти Фрунзенского района отчитались, что местная администрация МО "Купчино" мусор убрала. В качестве доказательства они прикрепили к отчету фотографию проблемного места.

Автор заявки утверждает, что фото муниципалов было отредактировано в графическом редакторе, а железобетон так и лежит на том же месте. Макарова сфотографировала его вместе с газетой от 22 июля.

Напомним, похожая история в МО "Купчино" уже происходила. Макарова рассказывала о другом куске железобетона, который удалось убрать только с помощью фотошопа.      

Фото: ВК/Новости Купчино


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