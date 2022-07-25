Суд в Москве оставил под арестом экс-министра Абызова

Преображенский суд Москвы продлил меру пресечения бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, передает 25 июля ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Асниса. Под арестом экс-чиновник пробудет до 10 ноября.

Помимо самого Абызова, суд также продлил меру пресечения 10 другим фигурантам уголовного дела до 10 ноября. Еще одной обвиняемой, бухгалтеру Екатерине Заяц, суд определил в качестве меры пресечения домашний арест из-за ее проблем со здоровьем.

"Суд огласил постановление: ходатайство гособвинения о продлении Абызову и другим подсудимым срока содержания пресечения под стражу, а подсудимой Заяц — домашнего ареста, до 10 ноября 2022 года удовлетворить. В ходатайствах адвокатов об изменении подсудимым меры пресечения на не связанную с лишением свободы — отказать", — приводит рассказ адвоката ТАСС.

В списке обвинений, выдвинутых против Абызова и прочих 11 фигурантов, числятся создание преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, отмывание полученных незаконным путем денег, коммерческий подкуп и незаконная предпринимательская деятельность.

Экс-министр Абызов был задержан в марте 2019 года по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей с использованием своих должностных возможностей министра. В августе 2020 года Генпрокуратура потребовала изъять у него 32,5 миллиарда рублей, посчитав незаконным их получение чиновником. В конце мая 2021 года Мосгорсуд признал законным взыскание с него искомой суммы в пользу государства.