ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:19

Обвиненный в нападении на силовика житель Москвы получил реальный срок

фото ЗакС политика Обвиненный в нападении на силовика житель Москвы получил реальный срок

Суд в Москве приговорил к полутора годам колонии Даниила Тихомирова, обвиненного в нападении на сотрудника полиции нынешней весной. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Особенностью дела стало то, что москвича вместе с его подругой задержали в марте из-за демонстрации им пацифистского бело-сине-белого флага. По версии следствия, в процессе задержания спутница Тихомирова попыталась скрыться, после чего полицейский погнался за ней и получил ушиб грудной клетки в результате действий активиста. Начиная с 7 марта проходящий по статье 318 УК молодой человек находился в СИЗО.

Примечательно, что в понедельник 25 июля петербуржец по аналогичной статье получил условный срок, причем установлено, что он десять раз ударил полицейского коленом по голове. Протестов против военной спецоперации на Украине за ним замечено не было.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама