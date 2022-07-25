Обвиненный в нападении на силовика житель Москвы получил реальный срок

Суд в Москве приговорил к полутора годам колонии Даниила Тихомирова, обвиненного в нападении на сотрудника полиции нынешней весной. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Особенностью дела стало то, что москвича вместе с его подругой задержали в марте из-за демонстрации им пацифистского бело-сине-белого флага. По версии следствия, в процессе задержания спутница Тихомирова попыталась скрыться, после чего полицейский погнался за ней и получил ушиб грудной клетки в результате действий активиста. Начиная с 7 марта проходящий по статье 318 УК молодой человек находился в СИЗО.

Примечательно, что в понедельник 25 июля петербуржец по аналогичной статье получил условный срок, причем установлено, что он десять раз ударил полицейского коленом по голове. Протестов против военной спецоперации на Украине за ним замечено не было.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов