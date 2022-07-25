Путин призвал правительство сделать авиаперевозки более доступными для граждан

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства 25 июля обсудил актуальные проблемы и будущее авиационной отрасли. По его словам, в стране остается одной из ключевых задач повышение доступности внутренних авиаперевозок для граждан, передает ТАСС. Для этого, считает глава государства, необходимо определить экономическую модель, позволившую бы при обновлении авиапарка удовлетворить потребности соотечественников "в части доступности и удобства перелетов, доступности в том числе и по цене, естественно".

"Мы понимаем стоимость отечественных судов, авиационных, понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать все для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров", - произнес президент.

Применительно к авиационной сфере Путин вновь повторил свою мысль об уникальных возможностях для так называемого технологического суверенитета, которые для России открыли западные санкции. Оценивая статистику перевозок за первое полугодие, глава государства признал, что в целом по сравнению с прошлым годом наблюдается падение показателей. При этом в динамике по последним месяцам Путин отметил прогресс, объяснив его государственной поддержкой отрасли и стабилизацией цен на билеты.