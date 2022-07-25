Петербургские градозащитники провели собрание на теплоходе

Движение "Живой город" провело 25 июля встречу градозащитников Петербурга, в последние недели столкнувшихся с кризисом из-за исключения своих представителей из ВООПИиК и Совета по культурному наследию, а также прекращения работы "группы Сокурова".

Собраться планировалось в баре "Дуглас". Однако в последний момент заведение отказалось принять градозащитников, несмотря на предварительную договоренность. Сделано это было после звонка хозяевам бара "сверху", утверждают в "Живом городе".

После потери площадки для встречи градозащитники арендовали теплоход и провели встречу на нем, пока он курсировал по Неве.

Участники встречи отметили, что контакты градозащитников с городской властью, которые были установлены после 2010 года, сейчас фактически сведены к нулю. Вместо общественности чиновники хотят взаимодействовать с "квазиобщественностью", считает археолог и бывший депутат ЗакСа Алексей Ковалев, выступивший на собрании по видеосвязи.

- Но создавая эту подушку из квазиобщественности, собственно общественность толкают на другие методы борьбы. Нашей задачей должно стать предотвращение катастрофических последствий этой политики, - отметил Ковалев.

Не все участники собрания расценили последние удары по градозащитной общественности как абсолютное зло. Это новый шанс для движения, поскольку теперь оно выходит из зоны комфорта и не будет надеяться, что проблемы решат за него, полагает лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

- Самое плохое, что может случиться — мы спасём ВООПИиК и снова успокоимся, - сказал Костров.

По итогу встречи было решено встречаться чаще и создать орган, который начнет координировать взаимодействие между различными инициативными группами Петербурга.

Сергей Еремеев