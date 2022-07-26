Силовики проверяют посты комика Поперечного на наличие дискредитации ВС РФ

Столичные правоохранители проверяют посты комика Данилы Поперечного в социальных сетях на предмет наличия в них дискредитации Вооружённых сил РФ, пишут Telegram-каналы Baza и Shot.

По информации изданий, на Поперечного написал донос мужчина по фамилии Васильев, который узрел в публикациях комика в соцсетях негативное отношение к военной спецоперации.

Местонахождение Поперечного на данный момент неизвестно. После начала боевых действий на Украине он уехал из России и давал стендап-концерты в Варшаве, Риге и Праге. Выручку он собирался направить на помощь украинцам.

Фото: Данила Поперечный / "ВКонтакте"