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Силовики проверяют посты комика Поперечного на наличие дискредитации ВС РФ

фото ЗакС политика Силовики проверяют посты комика Поперечного на наличие дискредитации ВС РФ

Столичные правоохранители проверяют посты комика Данилы Поперечного в социальных сетях на предмет наличия в них дискредитации Вооружённых сил РФ, пишут Telegram-каналы Baza и Shot.

По информации изданий, на Поперечного написал донос мужчина по фамилии Васильев, который узрел в публикациях комика в соцсетях негативное отношение к военной спецоперации.

Местонахождение Поперечного на данный момент неизвестно. После начала боевых действий на Украине он уехал из России и давал стендап-концерты в Варшаве, Риге и Праге. Выручку он собирался направить на помощь украинцам.  

Фото: Данила Поперечный / "ВКонтакте"


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