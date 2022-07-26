Суд в Петербурге принял к производству дело экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

Куйбышевский райсуд Петербурга сообщил о регистрации уголовного дела бывшего чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

"Уголовное дело передано судье и принято к производству", — указывается в сообщении.

Мазо — фигурант двух дел о масштабных хищениях в Минкультуры. Свыше 800 млн рублей было присвоено участниками сговора при строительстве и реставрации объектов Эрмитажа в 2015−2016 годах По этому делу, а также по "делу реставраторов" проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Ранее Мазо находился в Австрии. Генпрокуратура направила запрос о его экстрадиции ещё в 2018 году, однако окончательно добиться этапирования чиновника на родину удалось лишь в 2021 году.