Суд в Пскове оставил в силе назначенный Шлосбергу штраф за дискредитацию армии

Псковский областной суд оставил в силе решение по административному делу против главы регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга, сообщила 26 июля "Псковская губерния". Политик был оштрафован 16 мая Псковским городским судом на 32 тысячи рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и пытался оспорить наказание.

Согласно протоколу, причиной штрафа стало выступление Шлосберга в его авторской программе на YouTube-канале "Гражданин TV" о спецоперации на Украине. Это было второе дело по ст. 20.3.3 КоАП РФ, заведенное против оппозиционера. В апреле он был оштрафован на 32 тысячи рублей за репост публикации с акцией Марины Овсянниковой, появившейся в прямом эфире Первого канала с пацифистским плакатом.