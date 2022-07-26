ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:03

Tetra Pak передаст российское производство местному менеджменту

фото ЗакС политика Tetra Pak передаст российское производство местному менеджменту

Шведский производитель упаковки Tetra Pak официально объявил об уходе из России, пишет 26 июля ТАСС. Компания передаст свое местное производство российскому руководству из-за невозможности поддерживать операционную деятельность.

"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", — приводит сообщение пресс-службы компании РБК.

После продажи местному менеджменту в России будет работать самостоятельная компания. Она займется производством упаковки на предприятии в Подмосковье, а также сосредоточится на развитии логистических связей.

В конце мая появились известия о том, что головной офис Tetra Pak приостановил взаимодействие с российским подразделением. В самой компании сообщения об этом опровергли.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама