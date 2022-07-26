Tetra Pak передаст российское производство местному менеджменту

Шведский производитель упаковки Tetra Pak официально объявил об уходе из России, пишет 26 июля ТАСС. Компания передаст свое местное производство российскому руководству из-за невозможности поддерживать операционную деятельность.

"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", — приводит сообщение пресс-службы компании РБК.

После продажи местному менеджменту в России будет работать самостоятельная компания. Она займется производством упаковки на предприятии в Подмосковье, а также сосредоточится на развитии логистических связей.

В конце мая появились известия о том, что головной офис Tetra Pak приостановил взаимодействие с российским подразделением. В самой компании сообщения об этом опровергли.