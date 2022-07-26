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Суд признал незаконным отказ включить медсанчасть на Одоевского в список объектов культурного наследия

фото ЗакС политика Суд признал незаконным отказ включить медсанчасть на Одоевского в список объектов культурного наследия

Медсанчасть на Одоевского не будет снесена, сообщил 26 июля в своем Telegram-канале депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. По его словам, суд признал незаконным отказ КГИОП включить здание в список объектов культурного наследия.

"Мы выиграли апелляционный суд  по "Медсанчасти  на Одоевского"! — написал депутат. — Окончательно признан незаконным отказ КГИОП включить здание в реестр ОКН".

По словам Вишневского, вынесенное решение означает, что здание останется в перечне вновь выявленных объектов культурного наследия, будет находиться под охраной государства "и его не смогут снести, как того желает собственник".

Заявителями в суде выступили петербургские градозащитники Анна Капитонова, Александр Кононов, Расим Агаев, Дмитрий Анисимов, Татьяна Борисова, Ксения Балашова и Борис Вишневский, интересы которого представлял юрист Борис Коваленко. "Отметим, что юристы КГИОП,  как и раньше, отчаянно сопротивлялись, не желая сохранения здания, и пытались поставить под сомнение экспертизу. Но суд не убедили", — заключил парламентарий.

 


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