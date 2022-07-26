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Петербургский фотограф получил штраф по делу о поцелуе с мужчиной на фоне храма

фото ЗакС политика Петербургский фотограф получил штраф по делу о поцелуе с мужчиной на фоне храма

В Петербурге мировой судья судебного участка № 134 признал фотографа Сергея Кондратьева виновным по делу об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) из-за видеосъемки на фоне храма "Кулич и Пасха", сообщила 26 июля объединенная пресс-служба городских судов.

Как было установлено в ходе разбирательства, в начале января 2022 года Кондратьев, "используя мобильный телефон, произвел видеосъёмку как он на фоне указанного храма целуется с другим мужчиной". Далее он разместил запись в соцсети, прикрепив к ней аудиодорожку с ненормативной лексикой. Из сообщения судебной пресс-службы следует, что подсудимый сделал это, чтобы "придать публичность своим действиям, а также продемонстрировать неопределенному кругу лиц свое неуважение к обществу и православным верующим".

Позже на запись пожаловалась в правоохранительные органы прихожанка храма. В конце апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Кондратьев признал вину и раскаялся, принес извинения заявительнице и перевел денежные пожертвования в религиозную и общественные организации, рассказала судебная пресс-служба. В итоге судья признал его виновным и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.


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