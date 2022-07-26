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Новости 14:32

ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за "непредсказуемые" правила блокировки на YouTube

фото ЗакС политика ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за "непредсказуемые" правила блокировки на YouTube

Федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовала американскую компанию Google на 2 млрд рублей, обосновав решение "непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми" правилами блокировки на YouTube.

Антимонопольщики признали Google виновным в "злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube", что и повлекло наложение столь внушительного штрафа. У компании есть два месяца на его погашение.

Ранее суд в Москве назначил американскому IT-гиганту оборотный штраф в размере 21,7 млрд рублей (10% от его годовой выручки в России). В такую сумму оценили повторный отказ удалять признанные в РФ запрещенными ролики, выложенные на YouTube.


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