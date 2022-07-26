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Минфин хочет обязать живущих за границей россиян платить налоги в РФ

фото ЗакС политика Минфин хочет обязать живущих за границей россиян платить налоги в РФ

Министерство финансов подготовило новый налоговый законопроект на период с 2022 по 2024 годы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 26 июля. Среди прочего, Минфин хочет обязать сотрудников российских компаний, проживающих за рубежом, платить налоги в РФ.

Законопроект предполагает, в частности, что "выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников".

Сейчас источник трудовых доходов нерезидентов определяется по месту выполнения работы, а не получения зарплаты. Как уточняет The Bell, предложение Минфина меняет сложившуюся систему и потенциально способно привести к обязательству платить налоги в России, причем нерезидентам придется это делать по ставке 30 %. Налоговое резидентство граждане России теряют в случае, если проводят более 183 дней за пределами страны.

Фото: pexels


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