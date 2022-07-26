В Госдуме состоялось совещание по закреплению за депутатами территорий ЛНР

Координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР депутат Виктор Водолацкий провел в Госдуме совещание по закреплению за коллегами городов и районов республики, сообщила 26 июля пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отмечается, мероприятие состоялось по поручению спикера ГД Вячеслава Володина. Речь на совещании шла об организации приема жителей, решению их проблем, организации гуманитарной помощи и других подобных вопросах.

По утверждению Водолацкого, депутатов, пожелавших участвовать в решении проблем жителей ЛНР, оказалось "больше, чем количество районов". "В этой связи принято решение учитывать в закреплении за депутатами Государственной думы тех районов и городов ЛНР, в которых они уже ведут практическую работу", — резюмировал он.

Ранее губернатор Александр Беглов поведал о планах по восстановлению Мариуполя, анонсировав в том числе проведение телемостов с местными школами.