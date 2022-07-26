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Новости 17:12

Компания "Возрождение" за 368 млн рублей займётся восстановлением Рыбацкого моста

фото ЗакС политика Компания "Возрождение" за 368 млн рублей займётся восстановлением Рыбацкого моста

Власти Петербурга определились с подрядчиком, который отремонтирует аварийный Рыбацкий мост: им займётся АО "ПО "Возрождение", делится пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Аукцион завершили на сумме в 368 млн рублей. Изначально заявлялось о готовности города потратить на эти работы на 100 тысяч больше.

Не так давно "Мостотрест" не получил ни одного отклика на своё предложение отремонтировать Рыбацкий мост за 322 млн рублей, поэтому компания объявила повторный конкурс.

По предварительным расчётам, работы по восстановлению переправы через реку Славянку займут год. Завершиться они должны до середины октября 2023 года.

В ходе восстановления объекта транспортной инфраструктуры будет восстановлен не только сам мост, но и подъезды к нему.

Рыбацкий мост построили в 1957 году, последний раз работы на нём проводились в 1980-м. После этого, уже в 2000 году, его закрыли для проезда транспорта, а через 17 лет признали аварийным.


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