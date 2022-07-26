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Новости 17:27

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных пользователей "Билайна"

фото ЗакС политика Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных пользователей "Билайна"

Роскомнадзор займется проверкой возможной утечки данных абонентов домашнего интернета "Билайн", сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на полученное заявление службы. Последняя уже запросила у оператора детальную информацию об этом.

"Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", — цитирует агентство заявление РКН.

Ранее днем ряд СМИ написали об утечке данных пользователей домашнего интернета "Билайн". Меж тем в компании поспешили опровергнуть эти сообщения, заявив, что распространяемая информация не соответствует действительности. "Мы проверили эти данные и пришли к выводу, что опубликованная информация датирована 2015 годом. Иными словами, никакой новой информации о наших клиентах там нет, только та, что попадала в открытый доступ ранее", — говорится в Telegram-канале оператора.

Накануне суд оштрафовал компанию "Гемотест" за утечку персональных данных клиентов на 60 тысяч рублей. Объем попавших в Сеть данных был при этом оценен в 300 гигабайт.


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