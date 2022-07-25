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Компанию "Гемотест" оштрафовали из-за утечек персональных данных

фото ЗакС политика Компанию "Гемотест" оштрафовали из-за утечек персональных данных

Суд в Москве назначил штраф в размере 60 тысяч рублей организации "Гемотест", предоставляющей медицинские услуги, передает РИА "Новости". По иску Роскомнадзора компанию наказали за утечки персональных данных клиентов. Общий объем попавших в интернет данных составил 300 гигабайт.

Отметим, что в нынешнем году произошло несколько утечек персональных данных, которые допустили сервисы доставки Delivery Club и "Яндекс.Еда". Последней тоже достался штраф в размере 60 тысяч рублей.

В мае стало известно, что представители Роскомнадзора участвуют в разработке законопроекта, ужесточающего ответственность за "сливы" личных данных россиян в открытый доступ.


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