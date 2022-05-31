Delivery Club подтвердила факт утечки личных данных курьеров

Компания Delivery Club сообщила, что появившиеся накануне сведения о возможной утечке персональных данных ее сотрудников соответствуют действительности. В базу данных, существующую в открытом доступе, попали номера телефонов, электронные адреса, а также имена и фамилии работников службы доставки. При этом сам "слив" данных имел место не позже, чем полмесяца назад.

"Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров - часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие", - рассказали ТАСС в компании, добавив, что продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента.

Отметим, что на прошлой неделе Роскомнадзор предложил ввести уголовную ответственность за утечки персональных данных. Стало известно также, что сотрудники ведомства участвуют в разработке соответствующего законопроекта.

В марте в общий доступ попали данные пользователей "Яндекс.Еды", за что компании достался штраф в 60 тысяч рублей. В мае инцидент повторился.