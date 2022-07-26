Спасатели тушили пожар на территории Павловского дворца

Во вторник, 26 июля, на территории Павловского дворца в Пушкинском районе города возник пожар в одном из подсобных помещений, информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

Пламя удалось потушить быстро: с возгоранием справились менее чем за полчаса. По данным спецслужб, огонь охватил всего 2 кв. метра обстановки.

К тушению привлекали 18 спасателей и 4 единицы техники.

Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.

Добавим также, что днём ранее из-за сильного пожара, охватившего здание "Водоканалстроя" на Днепропетровской улице, пострадали два человека.