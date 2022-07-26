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Глава СПЧ призвал правительство ускорить разработку правил для электросамокатов

фото ЗакС политика Глава СПЧ призвал правительство ускорить разработку правил для электросамокатов

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в правительство с призывом ускорить выработку правил пользования средствами индивидуальной мобильности, информирует 26 июля Telegram-канал СПЧ. Свою просьбу глава Совета объяснил "разгаром сезона и продолжающимися инцидентами" с различными СИМ.

По версии СПЧ, предложенные ранее Минтрансом ограничения по скорости и весу электросамокатов и прочих средств мобильности нельзя считать достаточными. "Требуется более детальная дифференциация видов СИМ, определение лиц, использующих СИМ, как отдельных участников дорожного движения, создание механизмов для проверки их знаний ПДД, страхования их гражданской ответственности, а также идентификации самих СИМ", — перечислил Фадеев в письме правительству пожелания к регулированию средств мобильности.

Также глава СПЧ высказался за внесение изменений в документы технического регулирования с тем, чтобы признать электрические самокаты и велосипеды транспортными средствами.

Ранее петербургский комтранс сообщил, что за два месяца функционирования Telegram-бота для подачи жалоб на связанные с электросамокатами нарушения горожане воспользовались им около 500 раз.


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