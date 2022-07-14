Петербуржцы 500 раз за два месяца пожаловались на электросамокаты

За два месяца существования Telegram-бота "Самокаты в СПб" жители Петербурга около 500 раз пожаловались с его помощью на нарушения правил пользования электросамокатами, отчитался 14 июля комитет по транспорту.

Бот был создан на базе Ассоциации операторов микромобильности. С его помощью петербуржцы могут пожаловаться на опасное управление электросамокатами или же на их неправильную парковку. Заявитель должен указать адрес и приблизительное время нарушения, а также номер самоката. Поле этого информация передается оператору кикшеринга и, в случае подтверждения изложенных сведений, нарушителя будет ждать штраф.

Также обращения принимаются по номеру "горячей линии": +7 (812) 240-75-85.

Ранее в Госдуме предложили проводить в ГИБДД тестирование на право управлять электросамокатами. В МВД спустя полмесяца заявили, что не получали подобных инициатив.