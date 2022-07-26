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В Госдуме хотят без суда блокировать призывы к сбору средств в пользу противников РФ

фото ЗакС политика В Госдуме хотят без суда блокировать призывы к сбору средств в пользу противников РФ

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия") высказался 26 июля в своем Telegram-канале в пользу введения внесудебных блокировок публикаций с призывами к сбору средств для поддержки противника России в условиях боевых действий.

Как сообщил депутат, для этого следует внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". По его словам, соответствующие изменения уже одобрены профильными ведомствами.

"После окончательной проработки он [законопроект] будет рассмотрен Комиссией по расследованию фактов иновмешательства для его внесения в Госдуму", — проинформировал читателей Пискарев.

Депутат указал, что "любые попытки призывов и предложений по сбору средств и финансированию противника в условиях специальной военной операции должны оперативно пресекаться". Согласно его утверждениям, в России наблюдаются случаи сбора средств в поддержку Украины. "Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма", — объявил единоросс.

В начале июля Пискарев объявил о создании мониторинговой группы на основе комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству для наблюдения за близящимися выборами. Причиной этого он указал якобы существующие попытки повлиять на российское законодательство и избирательную систему.


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