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Депутат Пискарев анонсировал создание мониторинговой группы для надзора за выборами

фото ЗакС политика Депутат Пискарев анонсировал создание мониторинговой группы для надзора за выборами

Глава комиссии Госдумы по по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев ("Единая Россия") заявил о создании на ее основе мониторинговой группы в связи с готовящимися выборами, передает 8 июля пресс-служба нижней палаты парламента. По версии депутата, в настоящее время наблюдаются "весьма серьезные" попытки повлиять на российское законодательство и избирательную систему.

"Давление на информационные ресурсы, фейки, вбросы, попытки лжеэкспертов трактовать нашу избирательную кампанию будут продолжаться, поэтому работа, связанная с обеспечением безопасности наших граждан, будет и дальше активно продолжаться", — высказался Пискарев.

Попутно парламентарий пообещал, что возглавляемый им комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции продолжит работу по запрещению иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей из России. "Мы считаем, что это недопустимо. Наши дети должны воспитываться и жить в нашей стране, а не становиться предметом купли-продажи", — приводит думская пресс-служба его слова.

Единый день голосования в России состоится 11 сентября. В Петербурге намечены довыборы депутатов в ряд муниципальных советов.


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