Депутат Пискарев анонсировал создание мониторинговой группы для надзора за выборами

Глава комиссии Госдумы по по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев ("Единая Россия") заявил о создании на ее основе мониторинговой группы в связи с готовящимися выборами, передает 8 июля пресс-служба нижней палаты парламента. По версии депутата, в настоящее время наблюдаются "весьма серьезные" попытки повлиять на российское законодательство и избирательную систему.

"Давление на информационные ресурсы, фейки, вбросы, попытки лжеэкспертов трактовать нашу избирательную кампанию будут продолжаться, поэтому работа, связанная с обеспечением безопасности наших граждан, будет и дальше активно продолжаться", — высказался Пискарев.

Попутно парламентарий пообещал, что возглавляемый им комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции продолжит работу по запрещению иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей из России. "Мы считаем, что это недопустимо. Наши дети должны воспитываться и жить в нашей стране, а не становиться предметом купли-продажи", — приводит думская пресс-служба его слова.

Единый день голосования в России состоится 11 сентября. В Петербурге намечены довыборы депутатов в ряд муниципальных советов.