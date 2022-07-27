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Новости 10:52

Вестибюль метро "Чёрная речка" будут закрывать в часы пик из-за ремонта эскалатора

фото ЗакС политика Вестибюль метро "Чёрная речка" будут закрывать в часы пик из-за ремонта эскалатора

Ремонт эскалатора внесёт коррективы в режим работы станции метро "Чёрная речка", информирует пресс-служба ГУП " Петербургский метрополитен". Ограничения на вход начнут действовать уже с грядущей недели.

Так, в период с 1 августа по 27 сентября по будним дням с 18:00 до 19:00 вестибюль станции будет недоступен для входа пассажиров. 

В отдельных случаях, уточнили в городской подземке, работа станции может быть скорректирована, а интервал перекрытия изменён.

Напомним, с 14 июля по 31 августа вестибюль станции метро "Улица Дыбенко" также изменяет свой режим работы ввиду ремонта эскалатора.


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