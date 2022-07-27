Около станции метро "Озерки" починят асфальт и проведут озеленение

Руководство петербургской Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) согласовало работы по благоустройству на территории, прилегающей к станции метро "Озерки", о чем говорится на сайте городского правительства.

За два с половиной месяца исполнитель должен будет привести в порядок дорожное покрытие у входа и выхода в вестибюль, а также установить уличную мебель и провести озеленение на участке земли возле транспортного узла, имеющем большую проходимость. Заказчик и подрядчик работ представляет собой одно и то же лицо - администрацию Выборгского района.

На неделе ГАТИ согласовала аналогичные работы около соседней с "Озерками" станции метро "Проспект Просвещения". На них отведен такой же срок.