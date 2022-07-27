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Новости 11:53

Депутат Цед написал новую книгу

фото ЗакС политика Депутат Цед написал новую книгу

Петербургский депутат Госдумы от "Единой России" Николай Цед 28 июля презентует свою книгу "Истории от людей и про людей", сообщили ЗАКС.Ру в партии.

 

Презентация состоится в пространстве "СреДА!" в рамках круглого стола "Воспитание патриотизма и популяризация традиционных российских духовно-нравственных ценностей через литературу". Книга Цеда – сборник рассказов.

"Легкий и динамичный стиль повествования придется по нраву каждому, а удивительные жизненные истории помогут найти ответы на важные вопросы о Боге, счастье и судьбе человека", - говорится в анонсе.

Ранее Цед уже написал несколько книг, в том числе о боевых единоборствах и опыте работы главой Приморского района Петербурга. Самые известные его произведения – "Дух самурая – дух Японии", "Кунг-фу: поиск истины", "Глава района".

Книга "Истории от людей и про людей" уже доступна в интернет-магазинах. Она маркирована "12+".  

фото: gov.spb.ru


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