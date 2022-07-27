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Новости 12:14

Группа Little Big отменила свой российский тур

фото ЗакС политика Группа Little Big отменила свой российский тур

Петербургская панк-поп-рейв группа Little Big объявила о том, что ранее анонсированное концертное турне по российским городам не состоится.

"К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. <...> И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас", - говорится в паблике музыкантов "ВКонтакте".

Все купленные билеты подлежат возврату.

В июне группа, с самого начала военной спецоперации на Украине оценивающая ее критически, выпустила пацифистский клип на песню "Generation Cancellation". В 2020 году Little Big представляли Россию на "Евровидении", которое прошло в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.


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