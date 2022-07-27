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Новости 13:08

На расширение сети газозаправочных станций в Петербурге выделили четверть миллиарда рублей

фото ЗакС политика На расширение сети газозаправочных станций в Петербурге выделили четверть миллиарда рублей

Петербургское правительство утвердило выделение субсидии в размере более чем 250 млн рублей на развитие сети газозаправочных станций, передает пресс-служба Смольного. В сообщении отмечается, что этот рынок растет в городе с 2014 года. С той же поры общественный транспорт постепенно переводят на газомоторное топливо.

Субсидия призвана частично окупить расходы, которые инвесторы потратили на строительство и запуск современных заправок в городе. Деньги на компенсацию этих затрат пойдут из двух источников: Смольный предоставил 98,28 млн рублей, тогда как из федерального бюджета выделили 153,73 млн рублей.

Ожидается, что расширение сети заправок, использующих природный газ, создаст подходящие условия для перевода автомобилей, в том числе дорожно-коммунальной техники, на экологичное топливо.  


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