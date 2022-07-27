В Петербурге стартовали общественные обсуждения нового Генплана

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре разослал главам муниципалитетов письмо с оповещением о старте общественных обсуждений поправок в Генплан. Скан письма опубликовал в своем Telegram-канале глава МО "№72" Павел Швец. Долгожданный проект изменений станет предметом общественной дискуссии на период с 27 июля по 24 августа.

"Смольный выбрал лучшее время для обсуждения Генплана, браво! Хотя, чему тут удивляться: чтобы внести новый Генплан, потребовалось переизбрать целый городской парламент", - прокомментировал событие мундеп.

С 4 по 10 августа включительно петербуржцы смогут ознакомиться с экспозицией поправок на сайте КГА.

Отметим, что в апреле ЗакС оставил в силе онлайн-формат обсуждения градостроительной документации как минимум до конца года.