Бельский уверен: если приложиться к мощам Ушакова, можно "усилить нашу армию и флот"

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский поделились впечатлениями от посещения молебна в Морском соборе Кронштадта, куда в среду, 27 июля, доставили мощи адмирала Фёдора Ушакова, информирует пресс-служба Смольного.

Вёл богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Бельский обратился к присутствовавшим на церемонии морякам и отметил важность чествования Ушакова.

"Приложиться к мощам – значит, укрепить дух, усилить нашу армию и флот", – уверен спикер городского парламента.

Беглов в свою очередь вспомнил об историческом прошлом знаменитого адмирала.

"Фёдор Ушаков был не только великим флотоводцем, но и талантливым управленцем. Во время чумы он фактически спасал моряков от этой заразы", – рассказал губернатор.

Напомним, 31 июля в городе на Неве пройдёт парад сил ВМФ. Ради репетиций мероприятия в Северной столице в течение нескольких дней было парализовано движение в центре. В этом году в событии примут участие 47 военных кораблей, катеров и подлодок.

Добавим также, в прошлом году во время парада мощи Фёдора Ушакова уже плавали по Неве: их провозили перед строем кораблей.