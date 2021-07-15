Мощи адмирала Ушакова проплывут по Неве по случаю "самого масштабного" парада ВМФ

Мощи адмирала Фёдора Ушакова доставили в Петербург из Санаксарского мужского монастыря: вплоть до парада ВМФ 25 июля они будут находиться в Кронштадтском морском соборе, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Главный командующий силами ВМФ Николай Евменов уточнил, что представляющие религиозную ценность останки флотоводца впоследствии будут перевезены на Петровскую пристань Кронштадта, после чего их погрузят на катер и провезут перед военными кораблями, прибывшими в Северную столицу для участия в праздничном мероприятии.

12 июля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что грядущий парад ВМФ по случаю 325-летия российского флота станет самым масштабным по сравнению с прошедшими ранее.

В связи с этим депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский обратился в Смольный с требованием объяснить, согласовывал ли федеральный центр масштаб события, которое будет проводиться в сложной эпидемической обстановке, с администрацией города.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ