           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15 июля, 20:17

Мощи адмирала Ушакова проплывут по Неве по случаю "самого масштабного" парада ВМФ

фото ЗакС политика Мощи адмирала Ушакова проплывут по Неве по случаю "самого масштабного" парада ВМФ

Мощи адмирала Фёдора Ушакова доставили в Петербург из Санаксарского мужского монастыря: вплоть до парада ВМФ 25 июля они будут находиться в Кронштадтском морском соборе, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Главный командующий силами ВМФ Николай Евменов уточнил, что представляющие религиозную ценность останки флотоводца впоследствии будут перевезены на Петровскую пристань Кронштадта, после чего их погрузят на катер и провезут перед военными кораблями, прибывшими в Северную столицу для участия в праздничном мероприятии.

12 июля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что грядущий парад ВМФ по случаю 325-летия российского флота станет самым масштабным по сравнению с прошедшими ранее.

В связи с этим депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский обратился в Смольный с требованием объяснить, согласовывал ли федеральный центр масштаб события, которое будет проводиться в сложной эпидемической обстановке, с администрацией города.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru