"Люди заплатят своим здоровьем": Вишневский просит Беглова объяснить резонность проведения парада ВМФ

Петербургского парламентария Бориса Вишневского интересует, обсуждал ли федеральный центр со Смольный целесообразность проведения "самого масштабного и самого зрелищного по сравнению с предыдущими" парада ВМФ, который ранее анонсировал глава Минобороны Сергей Шойгу. С соответствующим запросом он обратился к городскому главе Александру Беглову.

Депутат также желает знать, какие противоэпидемические меры предпримет Смольный для того, чтобы предотвратить новые заражения граждан коронавирусом.

"В стране и в городе эпидемия, переполненные больницы, каждый день – новые известия о заболевших и умерших, а первому номеру в думском списке "Единой России" парад захотелось провести? Нашли время, что называется: опять перекроют центр, опять будут толпы на набережных – и за это потом тысячи людей заплатят своим здоровьем, а, возможно, и жизнями", - негодует Вишневский.

12 июля Шойгу объявил, что грядущий парад ВМФ по случаю 325-летия российского флота станет самым масштабным по сравнению с прошедшими ранее.

Напомним, что в РФ суточная смертность от COVID-19 уже не первый день бьёт антирекорд: скончался 791 человек, из них 108 – в Петербурге.