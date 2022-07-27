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Муниципал 16:34

МО "Лиговка-Ямская" выделила на покупку муниципального мерча до 284 тысяч рублей

фото ЗакС политика МО "Лиговка-Ямская" выделила на покупку муниципального мерча до 284 тысяч рублей

Местная администрация МО "Лиговка-Ямская" собирается потратить на сувениры с символикой округа до 284 тысяч рублей. Закупку опубликовали 27 июля. Муниципалы заказали футболки, флажки, кепки и другие аксессуары. 

Всего муниципалитету потребовалось девять разных товаров: флажки с гербом МО, шариковые ручки, кепки, блокноты, браслеты, брелки для ключей и светоотражающие, а также футболки и два вида пакетов. Практически на всех вещах должна быть размещена надпись "Лиговка-Ямская". 

Меньше всего закажут кепок и футболок. Лишь по 25 штук. Брелков, блокнотов и ручек намерены приобрести по 500 штук. Прием заявок от исполнителей продлится до 4 августа. 

Напомним, на днях глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский заявил о намерениях участвовать в выборах в совет Тельмановского поселения Ленинградской области. Вместе с ним на выборы подались его бывшие коллеги по муниципалитету. 

Константин Леньков, изображение из техзадания закупки


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