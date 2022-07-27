МО "Лиговка-Ямская" выделила на покупку муниципального мерча до 284 тысяч рублей

Местная администрация МО "Лиговка-Ямская" собирается потратить на сувениры с символикой округа до 284 тысяч рублей. Закупку опубликовали 27 июля. Муниципалы заказали футболки, флажки, кепки и другие аксессуары.

Всего муниципалитету потребовалось девять разных товаров: флажки с гербом МО, шариковые ручки, кепки, блокноты, браслеты, брелки для ключей и светоотражающие, а также футболки и два вида пакетов. Практически на всех вещах должна быть размещена надпись "Лиговка-Ямская".

Меньше всего закажут кепок и футболок. Лишь по 25 штук. Брелков, блокнотов и ручек намерены приобрести по 500 штук. Прием заявок от исполнителей продлится до 4 августа.

Напомним, на днях глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский заявил о намерениях участвовать в выборах в совет Тельмановского поселения Ленинградской области. Вместе с ним на выборы подались его бывшие коллеги по муниципалитету.

Константин Леньков, изображение из техзадания закупки