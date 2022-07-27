В Москве после жалобы общественника сняли табличку "Последнего адреса" с фамилиями жертв сталинских репрессий

В Москве с дома на 3-й Тверской Ямской сняли табличку "Последнего адреса", на которой были выбиты фамилии граждан, репрессированных во времена Иосифа Сталина, сообщается в Telegram-канале в поддержку политика Андрея Пивоварова.

На установленные металлические таблички месяц назад пожаловался один из местных жителей, по мнению которого, на них якобы были написаны имена "врагов народа".

В среду, 27 июля, памятные знаки с фасада дома снял работник в форме ЖЭКа.

Отметим, что ранние советские годы некоторые жители дома на 3-й Тверской Ямской улице были репрессированы по обвинению в "шпионаже", "контрреволюционном терроризме" и "троцкизме".

Попытки сорвать таблички "Последнего адреса" периодически происходят и в Петербурге.