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В Москве после жалобы общественника сняли табличку "Последнего адреса" с фамилиями жертв сталинских репрессий

фото ЗакС политика В Москве после жалобы общественника сняли табличку "Последнего адреса" с фамилиями жертв сталинских репрессий

В Москве с дома на 3-й Тверской Ямской сняли табличку "Последнего адреса", на которой были выбиты фамилии граждан, репрессированных во времена Иосифа Сталина, сообщается в Telegram-канале в поддержку политика Андрея Пивоварова.

На установленные металлические таблички месяц назад пожаловался один из местных жителей, по мнению которого, на них якобы были написаны имена "врагов народа". 

В среду, 27 июля, памятные знаки с фасада дома снял работник в форме ЖЭКа. 

Отметим, что ранние советские годы некоторые жители дома на 3-й Тверской Ямской улице были репрессированы по обвинению в "шпионаже", "контрреволюционном терроризме" и "троцкизме". 

Попытки сорвать таблички "Последнего адреса" периодически происходят и в Петербурге.


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