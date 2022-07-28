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Ленобласть заключила контракт на строительство развязки между Мурманским шоссе и Кудрово

фото ЗакС политика Ленобласть заключила контракт на строительство развязки между Мурманским шоссе и Кудрово

Власти Ленинградской области заключили договор на возведение автомобильной развязки между Мурманским шоссе и Кудрово, информирует пресс-служба администрации региона.

Он включает в себя строительство выезда из города, а также подъезд к будущей стации метро.

Первый этап работ включает в себя продление Центральной улицы до шоссе, после чего будет реконструирован ныне действующий путепровод, примыкающий к торговому центру "МЕГА".

"Развязка – первый объект, который будет строиться в рамках механизма федеральных инфраструктурных кредитов, впереди ещё два – продолжение расширения Колтушского шоссе и областная часть обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта", - напомнили в региональной администрации.

Во время строительства Ленобласть получит в собственность практически 21 гектар земли.

Ранее, напомним, Главгосэкспертиза выдала разрешение на возведение обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта.

Фото: "Админка Ленобласти" / Telegram


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