В Петергофе может появиться гостиница в виде русского терема

В ходе заседания Градостроительного совета Петербурга был представлен проект строительства новой гостиницы в уникальном стиле: отель предлагается выполнить в виде русского терема, информирует Piter.tv.

Концепция и архитектурный облик здания членам совета продемонстрировали в среду, 27 июля. По замыслу автора, гостиница-терем должна разместиться в парке "Русская деревня "Шуваловка" на Петербургском шоссе.

Как отметил главный архитектор проекта Кирилл Степанов, внешне здание будет исполнено в классическом деревенском стиле.

На данный момент неизвестно, получит ли проект одобрение Градостроительного совета или же отправят его на доработку.

Напомним также, что напротив Финляндского вокзала появится гостиница на 111 номеров.