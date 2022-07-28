ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:55

В Петергофе может появиться гостиница в виде русского терема

фото ЗакС политика В Петергофе может появиться гостиница в виде русского терема

В ходе заседания Градостроительного совета Петербурга был представлен проект строительства новой гостиницы в уникальном стиле: отель предлагается выполнить в виде русского терема, информирует Piter.tv.

Концепция и архитектурный облик здания членам совета продемонстрировали в среду, 27 июля. По замыслу автора, гостиница-терем должна разместиться в парке "Русская деревня "Шуваловка" на Петербургском шоссе.

Как отметил главный архитектор проекта Кирилл Степанов, внешне здание будет исполнено в классическом деревенском стиле.

На данный момент неизвестно, получит ли проект одобрение Градостроительного совета или же отправят его на доработку.

Напомним также, что напротив Финляндского вокзала появится гостиница на 111 номеров.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама