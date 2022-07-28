Вишневский попросил прокурора Петербурга проверить ведение работ на "северном намыве"

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский обратился к прокурору города Виктору Мельнику с просьбой проверить ведение работ на "северном намыве" Васильевского острова. Копию письма он опубликовал 28 июля в своем Telegram-канале.

В своем обращении депутат указал, что к нему обратилась "большая группа жителей Васильевского острова", недовольных ведущимися на намыве работами. Вишневский присоединился к мнению горожан, что "застройщики превращают Невскую губу в безликие кварталы "человейников", лишенные необходимой жителям инфраструктуры и фактически не пригодные для полноценной жизни". Среди прочего, он указал на растущую плотность населения в Василеостровском районе и на дефицит мест в школах, детсадах и медучреждениях. "На уже построенном "южном намыве" всего один детский сад на 20 тысяч жителей, а первую школу обещают лишь к 2026 году", — добавил парламентарий.

Также он сообщил о том, что жители района страдают от песчано-пылевых бурь, а также выхлопных газов и светового и шумового загрязнения из-за круглосуточной работы строительной техники. "Грузовики ЛСР засыпают грунт в залив без применения каких-либо защитных технологий, и взвесь от этих работ распространяется по территории Невской губы, загрязняя и убивая все живое", — пожаловался Вишневский.

В своем обращении он попросил прокурора проверить указанные факты, принять меры против группы ЛСР, ведущей работы на намыве, и потребовать от застройщика устранить нарушения закона. Также депутат призвал Мельника добиться прекращения ночных работ на намыве.

Ранее фракция КПРФ в Заксобрании направила Мельнику просьбу проверить законность создания нового намыва.