Болтин пообещал формировать список мест для уличных выступлений с учетом мнения артистов

Глава петербургского комитета по культуре Федор Болтин анонсировал создание в городе общедоступного перечня мест для выступлений уличных артистов, известила 28 июля пресс-служба губернатора. По словам чиновника, список появится в специально созданном разделе на портале "Культура Петербурга".

"Новый закон обеспечит баланс интересов жителей и уличных музыкантов. Популярные у артистов места для выступлений, в том числе в историческом центре у станций метро, будут сохранены", — передает выступление Болтина губернаторская пресс-служба. Как отмечается, перечень мест будет корректироваться с учетом мнения жителей и артистов, а подать заявку на выступление последние смогут через портал госуслуг или же обратившись в МФЦ, комитет по культуре или районные администрации.

Предполагается разделение локаций по двум категориям. В первом случае при выступлениях будет запрещено использование звукоусиливающей аппаратуры мощностью свыше 1 кВт и ударных инструментов, во втором это будет допустимо.

"В перспективе рассматривается возможность создания соответствующей интерактивной карты, где артисты смогут сразу увидеть требования по выступлению на каждой локации", — указали в Смольном.

На прошлой неделе законопроект Петербурга об уличных артистах прошел согласование на совещании городского правительства.