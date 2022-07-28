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Новости 14:34

С начала транспортной реформы в Петербурге поймали свыше 5 тысяч безбилетников

фото ЗакС политика С начала транспортной реформы в Петербурге поймали свыше 5 тысяч безбилетников

В Петербурге после старта транспортной реформы в руки к проверяющим попались свыше 5 тысяч безбилетников, информирует пресс-служба городской администрации. Речь идёт о временном периоде с 1 апреля по 24 июля.

Сведения о нарушителя "Организатор перевозок" предоставил комитету по транспорту — по факту безбилетного проезда будут составлены административные протоколы, которые направят на рассмотрение в районные административные комиссии.

На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд в городе на Неве составляет 500 рублей.

Ранее градоначальник Северной столицы Александр Беглов допустил, что третий этап транспортной реформы может растянуться до осени.


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